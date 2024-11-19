شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار واشنطن .. روسيا تعلن استخدام أوكرانيا لصواريخ أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا أطلقت ستة صواريخ "أتاكمز"، أمريكية الصنع، على منطقة بريانسك الروسية خلال الليل.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالات الأنباء الروسية، إن الجيش أسقط خمسة من هذه الصواريخ، وألحق أضرارا بالسادس.

وأضافت الوزارة أن الشظايا سقطت في أراضي منشأة عسكرية، لم تحددها.

وأوضحت أن الحطام المتساقط أسفر عن اندلاع حريق، لكنه لم يتسبب في أضرار أو إصابات.

ويأتي هذه الإعلان بعد وقت قصير من رفع واشنطن القيود المفروضة على أوكرانيا لاستخدام الصواريخ الأمريكية طويلة المدى لضرب العمق الروسي.

ولم تؤكد أوكرانيا على الفور استخدام صواريخ "أتاكمز" في هجوم على منطقة بريانسك الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني شن هجوما على ترسانة مركز الدعم اللوجستي رقم 1046 في منطقة كاراتشيف بمقاطعة بريانسك الروسية.

وأضافت هيئة الأركان العامة، في بيان، أنه سمع دوي عدة انفجارات في المنطقة المستهدفة.

وقال البيان "ستستمر عملية تدمير مستودعات الذخيرة لقوات الاحتلال الروسية، بهدف إنهاء العدوان المسلح الروسي على أوكرانيا".