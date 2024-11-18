بري اكد بان زيارة هوكشتاين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء واستغرب كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ "الشرق الأوسط" أن زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت في موعدها الثلاثاء، مستغرباً كل ما أشيع عن إلغائها وتسبب في تبديد التفاؤل الذي ساد الأجواء الإيجابية التي يبنى عليها لتقديم الحل السياسي على الخيار العسكري.

ونفى بري هذه الأنباء، مؤكداً أن الزيارة في موعدها وأن هوكشتاين سيتسلم الرد اللبناني على المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار.