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مصرع شخص وإصابة آخرين جراء تفجير شمال غرب باكستان

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واس - إسلام آباد 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وأصيب ستة آخرون بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة، وقعت اليوم الاثنين، بالقرب من مسجد في سوق بمقاطعة وزيرستان شمال غرب باكستان.
وأوضحت الشرطة الباكستانية أن قوات الأمن هرعت إلى موقع الانفجار لجمع الأدلة، ونُقل المصابون إلى المستشفى، ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤولية تنفيذ هذا التفجير، مبينة أنها رفعت مستوى التأهب الأمني في المنطقة، للبحث عن الجناة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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