شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجّل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2675 دولار أمريكي، بارتفاع 0.44 %.
كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57 %.
وسجّل المؤشر الذي يضمّ أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 45.71 نقطة، ليصل إلى 8109.32 نقاط.
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2675 دولار أمريكي، بارتفاع 0.44 %.
سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليوروفيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1964 يورو بانخفاض 0.10%.
كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57 %.
وسجّل المؤشر الذي يضمّ أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 45.71 نقطة، ليصل إلى 8109.32 نقاط.