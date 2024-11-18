الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

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واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجّل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".
وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2675 دولار أمريكي، بارتفاع 0.44 %.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1964 يورو بانخفاض 0.10%.

كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57 %.
وسجّل المؤشر الذي يضمّ أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 45.71 نقطة، ليصل إلى 8109.32 نقاط.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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