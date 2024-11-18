شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني اليوم ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجّل انخفاضًا مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الإسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2675 دولار أمريكي، بارتفاع 0.44 %. سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1964 يورو بانخفاض 0.10%.



كان أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على ارتفاع بنسبة 0.57 %.

وسجّل المؤشر الذي يضمّ أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية مكاسب تعادل 45.71 نقطة، ليصل إلى 8109.32 نقاط.