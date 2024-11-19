شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شرف: نجوم الأهلى ظهروا بشكل جيد والرغبة سلاح كهربا لاستعادة مستواه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد شرف نجم الأهلى السابق ومدرب تيم أف سي، أنهم استفادوا كثيرا من مواجهة الأهلى الودية، ونجوم الأهلى التى شاركت فى المباراة قدمت أداءً مطمئنا قبل عودة الدورى.

وقال محمد شرف فى مداخلة مع الإعلام سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: استفدنا كثيرا من مواجهة الأهلى اليوم، والأهلى لعب المباراة بتشكيلين وكل اللاعبين قدموا أداء مطمئن وظهر أكثر من لاعب بشكل جيد.

وأضاف مدرب تيم أف سي: "كهربا اشتغل كويس النهاردة فى الشوط الأول ولكن كان بعيد شوية بسبب البعد عن الملاعب، ولكن لديه رغبة كبيرة فى العودة، وأفشة لاعب لا غنى عنه فى الأهلى وكولر أكثر واحد شايف حالة اللاعبين".

وتابع: "حراسة الأهلى فى أمان بوجود الرباعى محمد الشناوى ومصطفى شوبير مع المنتخب، واليوم كان حمزة علاء ومحمد مخلوف كانوا مميزين فى مباراة اليوم".

وأوضح: "نسير بشكل جيد فى القسم الثانى ب ومتصدرين المجموعة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافس، وننافس أكثر من نادى كبير فى نفس المجموعة مثل الإنتاج الحربى وإيسترن كومبانى واتحاد الشرطة وغيرهم، كما يوجد مدربين كبار مع هذه الأندية زى طارق يحيى وأيمن عبد العزيز وغيرهم".