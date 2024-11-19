شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد فايلر: أرحب بالعمل مع كولر في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

تحدث دافيد سيزا مساعد مدرب فريق الأهلي السابق في الجهاز الفني للسويسري رينيه فايلر، عن مارسيل كولر مدرب الأحمر الحالي وسعادته بوجود في النادي.

وقال سيزا في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "كولر مدرب مميز جدا ويقدم مستويات مميزة مع الأهلي، وأسلوبه مختلف عن فايلر ولكن كلاهما مدربان مميزان".

وتابع: "من الطبيعي أن يتلقى كولر العديد من العروض ليتولى تدريب أندية كبرى، ولكني أرى أنه سعيد بشكل كبير في الأهلي ولا يفكر في الرحيل".

وأتم: "من الممكن أن نعود أنا وكولر للعمل سويا في وقت لاحق، وبالطبع يمكن أن نعود إلى مصر ولكن إذا تلقيت عرض جيد يليق بنا ويناسبنا، ولا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل".