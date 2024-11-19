شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطلب تقريرا عن حالة أحمد القندوسى بعد مشاركته مع الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، تقريرا عن حالة أحمد القندوسى لاعب الفريق بعد مشاركته مع الجزائر فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا خلال هذا الأسبوع.

وشارك أحمد القندوسى مع منتخب محاربو الصحراء أمام غينيا الأستوائية فى 20 دقيقة، كما شارك فى مباراة ليبيريا كاملة والتى فاز بها الجزائر بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويريد أيمن الرمادى الاطمئنان على حالة أحمد القندوسى من أجل وضع برنامج خاص له لتجهيز لمواجهة حرس الحدود المقبلة فى بطولة الدورى، خاصة أنه أحد العناصر الأساسية.

واقترب نادى سيراميكا من التعاقد مع الجزائرى أحمد القندوسى بشكل رسمى من الأهلى، بعد التوصل إلى اتفاق مادى مقابل الصفقة وتبقت الرتوش الأخير للإعلان عن التعاقد بعدما قرر الأهلى بيعه.

وكان سيراميكا تغلب على الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، وذلك بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويحمل فريق سيراميكا لقب كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في آخر نسختين، حيث توج بالنسخة الأولى عقب الفوز على المصري في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما جاء تتويجه بالنسخة الثانية عقب الفوز فيالنهائي على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف.