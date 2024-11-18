التقى الرئيس العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم، وفدا من لجنة قطاع الانتشار في "التيار الوطني الحر"، ضم المنسق العام للجنة نديم جرداق حيث عبر الرئيس عون للوفد عن "امله في ان تمر المرحلة الصعبة التي يقطع بها لبنان في اقرب وقت".

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون يأمل امام وفد من "التيار الوطني الحر" ان تمر المرحلة الصعبة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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