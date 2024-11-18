شكرا لقرائتكم خبر عن الجزء الثاني من لعبة Back 4 Blood.. مغامرات جديدة بانتظارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد لعبة التصويب التعاونية "Back 4 Blood" من أبرز الألعاب التي صدرت عام 2021 وسط زخم كبير.



وأكدت استوديوهات "Turtle Rock Studios" أنها تعمل على مشروع جديد يشير لإمكانية صدور لعبة Back 4 Blood 2، وفقًا لموقع "truegaming".

وتمثل Back 4 Blood لعبة إطلاق نار تعاونية مثيرة من منظور الشخص الأول، وحازت على استحسان النقاد، إذ تدور أحداثها في إطار شيق مليئ بالمغامرات والأكشن.



لعبة Back 4 Blood

وتُدخلك اللعبة في قلب الحرب ضد "رايدن" الطفيلي القاتل الذي حول الكثير من البشر إلى مخلوقات مرعبة عازمة على التهام ما تبقى من الحضارة.

ومع انقراض البشرية على المحك، يتحتم على اللاعب نقل المعركة إلى العدو، والقضاء على Ridden، واستعادة العالم في مهام صعبة بشكل متزايد.