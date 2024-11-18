كشافة الرسالة انتشلت شهيدا وأنقذت جريحين في غارة على مبنى عند مفرق معركة – صور

انتشلت فرق الدفاع المدني التابعة لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية شهيدا وأنقذت جريحين أصيبوا في غارة معادية على مبنى عند مفرق معركة في صور.

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