شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 30 موقعًا من التعديات على الأراضي الحكومية في مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت أمانة العاصمة المقدّسة بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، عددًا من المسطحات والإحداثات غير النظامية والمقامة على أراضٍ حكومية من قِبل بعض المخالفين الذين لا يحملون صكوكًا شرعية وبطرقٍ عشوائية في بعض المواقع.

وأوضحت الأمانة أنها أزالت 30 موقعًا بمساحة 23.620 مترًامربعًا من التعديات تضمنت مباني شعبية مكونة من غرف وأسوار إسمنتية بينها موقع "بئر الغنم" وغيرها، وذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية شهر أكتوبر 2024م. إزالة التعديات على الأراضي وتوزعت مواقع تلك التعديات في مختلف نواحي ومخططات مكة المكرّمة، وأُزيلت من خلال الفرق الرقابية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع عددٍ من الجهات الأمنية.

فيما لا تزال فرق الأمانة التابعة للبلديات الفرعية تكثّف جولاتها الميدانية لإزالة مثل هذه المخالفات.

وأكّدت أنها لن تتراخى في مواجهة التعديات، ولن تتهاون في أداء واجبها بكل ما لديها من الإمكانات والفرق الميدانية، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في أداء مهامها بإزالة أي مواقع تعديات دون تأخر أو تهاون. رصد التجاوزات والمخالفات بالإضافة إلى مراقبة جميع المواقع والمخططات السكنية والأحياء، ورصد التجاوزات والمخالفات للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، التي تشكل خطرًا بيئيًا وتخطيطيًا واقتصاديًا، مؤكدةً أنها ستواصل مهامها في إزالة أي مواقع تعديات دون تأخر.

وأهابت الأمانة بالجميع عدم السعي وراء الأراضي والمخططات العشوائية وعدم البناء بطرق مخالفة، حتى لا يكونوا عرضة للجزاءات التي نص عليها النظام وفقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص.

ودعت الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر تطبيق بلدي 940، أو عبر القنوات الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

