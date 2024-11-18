شكرا لقرائتكم خبر عن قرب مقر الحكومة اللبنانية.. غارة إسرائيلية تستهدف وسط بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استهدفت غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي منطقة سكنية مكتظة بوسط العاصمة اللبنانية بيروت قرب مقر منظمة الأمم المتحدة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء وعدة سفارات.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية في لبنان أن صاروخين أصابا منطقة زقاق البلاط في بيروت.

وتأتي هذه الغارة بعد تواتر تقارير بشأن تأجيل زيارة المبعوث الأمريكي التي تهدف لعقد محادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وزارة الصحة اللبنانية وتوجهت سيارات الإسعاف إلى المنطقة التي استهدفتها الغارة الجوية، ولكن لم تصدر بيانات رسمية بشأن حصيلة الضحايا.

وذكر مراسل لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) في موقع الهجوم أن الغارة تسببت في خسائر كبيرة، ومازال الهدف من الغارة الإسرائيلية غير معروف، كما لم يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا مسبقا قبل شن هذه الغارة.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على زقاق البلاط في بيروت أدت في حصيلة محدثة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة أربعة وعشرين آخرين بجروح".