شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية.. مؤشر ستوكس يغلق على تراجع بـ 0.1% والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على تباين اليوم متأثرة بتراجع أسهم شركات العقارات.وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة عند 502.61 نقطة، فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمائة.وقادت أسهم شركات العقارات الانخفاضات اليوم، كما هبطت أسهم التكنولوجيا 0.4 بالمائة قبل إعلان النتائج الفصلية لشركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي يوم الأربعاء.وارتفعت أسهم شركات الطاقة 0.8 بالمائة بفضل صعود أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة.وحقق قطاع الموارد الأساسية أفضل أداء مرتفعًا 0.6 بالمائة مع صعود أسعار النحاس.