شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي ونيجيريا يبحثان محاربة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

إنجازات التحالف الإسلامي

محاربة الإرهاب

الدمام - شريف احمد - استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، بمقر التحالف بمدينة الرياض اليوم، وزير الدولة لشؤون الدفاع بجمهورية نيجيريا الاتحادية الدكتور بلو محمد متولي، والوفد المرافق معه.وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بمحاربة الإرهاب وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.بعد ذلك، قدم التحالف الإسلامي عرضًا حول مسيرته وإنجازاته في مجالات محاربة الإرهاب، بما في ذلك الجوانب الفكرية والإعلامية والمالية والعسكرية، مع تسليط الضوء على الجهود المبذولة في تنسيق وتعزيز الجهود الدولية بين الدول الأعضاء.كما اطلع وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيرية والوفد المرافق على أبرز إصدارات التحالف ومخرجاته العلمية والفكرية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر التطرف ونشر ثقافة السلام والاعتدال.كما تجول داخل غرفة تقدير الموقف، مطلعًا على الجهود المستمرة في رصد ومتابعة وتحليل التنظيمات الإرهابية على مستوى العالم.وقد أشاد بما يقدمه التحالف في خدمة الدول الأعضاء.ونوه بمبادراته الاستراتيجية التي يعمل عليه في محاربة الإرهاب والقضاء عليه في الدول الأعضاء، من خلال منهجية استراتيجية محكمة.وأكد أن الإرهاب لا دين له ولا يعرف حدودًا جغرافية, مضيفًا أن ما تقدمه المملكة من دعم سخي لهذا التحالف منذ إنشائه يؤكد مدى التزامها تجاه محاربة الإرهاب حيث أصبحت نموذجًا عالميًا يُحتذى به.وعبر اللواء المغيدي عن امتنانه لهذه الزيارة، التي تؤكد مدى التزام حكومة الجمهورية النيجيرية في تعزيز التعاون الدولي المشترك في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والقضاء عليه، لا سيما أن جمهورية نيجيريا إحدى الدول المتحالفة ضمن هذا التحالف منذ إنشائه.وبين أن التحالف من خلال مبادراته الاستراتيجية وبرنامج دول الساحل والبرامج الممنوحة من قبل حكومة المملكة - دولة المقر -، يسعى إلى تقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للدول الأعضاء من خلال برامج تدريبية وتطويرية وتأهيلية تصب جميعها في صالح القطاعين العسكري والمدني للدول الأعضاء المتضررة من آفة الإرهاب.وذكر أن التكاتف والتعاون المشترك بين الدول الأعضاء هو السبيل الأمثل للقضاء على هذه الآفة التي أنهكت كثيرًا من الشعوب.