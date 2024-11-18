شكرا لقرائتكم خبر عن ريو دي جانيرو.. وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره السنغافوري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية اليوم، وزير خارجية جمهورية سنغافورة د. فيفيان بالاكريشنان، وذلك على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب الوزير عبدالرحمن الداود.