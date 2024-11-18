شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القوات المشتركة يبحث أوجه التعاون مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني والان نبدء بالتفاصيل

دعم الحكومة اليمنية الشرعية

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جهود دعم السعودية للشعب اليمني

الدمام - شريف احمد - استقبل قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض، اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس بن قاسم الزبيدي.وبحثا أوجه التعاون المشترك واستمرار الدعم المتواصل الذي تقدمه قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لتحقيق الأمن للشعب اليمني الشقيق.كما بحث التنسيق والدعم المستمر من دول التحالف بقيادة المملكة لتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة لدعم الحكومة اليمنية الشرعية.وأكد الفريق السلمان، أهمية استمرار ترسيخ دعائم الأمن والسلام في اليمن، لما فيه مصلحة الشعب اليمني الشقيق.وأعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن عظيم الشكر وصادق الامتنان للمملكة العربية السعودية، وقيادتها الرشيدة نظير ما قدمته وتقدمه لليمن.حضر الاستقبال عدد من قيادات القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.