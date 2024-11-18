شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بالرياض.. الأمير سلطان بن سلمان يفتتح المعرض السعودي للطيران العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، اليوم الثلاثاء، فعاليات المعرض السعودي للطيران العام "ساند آند فن 2024" في مطار الثمامة بالرياض، الذي يستمر حتى يوم السبت المقبل، ليكون الحدث الأبرز في مجال الطيران العام على مستوى المنطقة.

ويُعد المعرض الذي ينظمه نادي الطيران السعودي، منصة رائدة تجمع عشاق الطيران العام والخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض هذا العام مشاركة أكثر من 100 جهة عارضة من مختلف الدول، مع توقعات بحضور يتجاوز 100 ألف زائر، ليكون الأكبر في تاريخ هذا الحدث من حيث الحجم والمشاركة والأنشطة المقدمة.

عروض جوية مميزة

وتشمل فعاليات المعرض عروضًا جوية مميزة بقيادة فرق شهيرة، أبرزها فريق الصقور السعودية وفريق Phoenix Paramotors Display Team من بولندا، إلى جانب مشاركة أكثر من 15 فريقًا دوليًا متخصصًا في تقديم عروض جوية تحبس الأنفاس، وتستقطب عشاق الطيران من جميع الفئات العمرية.



كما يضم المعرض معرض الطائرات "ستاتيك ديسبلاي"، الذي يقدم للزوار فرصة استثنائية لاستكشاف مجموعة من الطائرات العسكرية والمدنية الأكثر تقدمًا، بمشاركة متميزة من وزارات الدفاع والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح المعرض لزواره استكشاف أحدث تقنيات الطيران، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، أجهزة محاكاة الطيران، والطائرات دون طيار.

نخبة من خبراء الطيران

ويشمل المعرض أيضًا منصة "هانغر توكس"، التي تجمع نخبة من خبراء الطيران وقادة الصناعة لمناقشة أحدث التوجهات والابتكارات في مجال الطيران، بما في ذلك موضوعات الذكاء الاصطناعي والتنقل الجوي الحضري والأمن والسلامة في الطيران التجاري.



كما ستشهد المنصة عرضًا لقصص وتجارب ملهمة في عالم الطيران، من أبرزها رحلة القطب الجنوبي.

ويخصص المعرض مساحة ترفيهية للعائلات تحت مسمى "أفيتينمنت زون"، التي توفر تجارب تعليمية وترفيهية، مثل تجارب الواقع الافتراضي وورش عمل بناء الصواريخ، بالإضافة إلى عرض بدلة "أيرون مان" الواقعية.

منطقة مخصصة للأطفال

كما تُخصص منطقة للأطفال "كيدز زون" التي تشمل أنشطة تفاعلية، مثل أجهزة محاكاة الطيران المصممة للأطفال، وورش العمل ذات الطابع الجوي، لتقدم تجربة مميزة ومناسبة للعائلات.

ويمثل هذا الحدث إضافة نوعية لقطاع الطيران العام في المملكة، إذ يسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية وعالمية لعشاق وممارسي الطيران، ويعكس حرصها على تطوير هذا القطاع الواعد بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.