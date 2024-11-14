بلينكن: نعمل على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن رهائن

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إسرائيل، إلى الموافقة على هدنة إنسانية "فعلية وطويلة الأمد" في قطاع غزة .

وقال بلينكن في تصريح صحفي من مقرّ حلف شمال الأطلسي في بروكسل "ثمة حاجة لتنفيذ هدنة فعلية وطويلة الأمد في أجزاء كبيرة من غزة".

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وزعم قائلاً "إننا نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ولكن حماس لا تريد ذلك".

وقال "حماس لم ترفض فقط إطلاق سراح الرهائن بل رفضت عرضا للخروج الآمن من قطاع غزة".

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واعتبر في الوقت نفسه، أنّ "إسرائيل اتخذت إجراءات في مواجهة الوضع الإنساني الكارثي في غزة".

وأضاف "التحديات ضخمة في هذا الإطار، ولكننا نرى حلولا فعلية أيضا"، مشيرا إلى هدن إنسانية رافقت حملة التلقيح ضد شلل الأطفال في غزة. واعتبر أن نجاح الحملة مردّه إلى حصول "هدن تكرّرت على مدى أيام، لا فقط على مدى ساعات".

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وقال بلينكن إن "تطبيق الإجراءات بشكل كامل ومطوّل أساسي ليكون لها مفعول".

وادعى الجيش الإسرائيلي الثلاثاء فتح معبر جديد لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قبل نهاية مهلة حددتها الإدارة الاميركية لتل أبيب لزيادة المساعدات للفلسطينيين، تحت طائلة اتخاذ قرارات بوقف تسليمها أسلحة.

وما زالت منظمات إنسانية تعتبر هذا الإجراء غير كاف للتعامل مع الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.

المصدر : وكالات