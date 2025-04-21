إسرائيل تقتل شخصا بغارة على صيدا جنوبي لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - قتلت إسرائيل، اليوم الجمعة 18 أبريل 2025، أحد الأشخاص إثر غارة جوية استهدفت سيارة على طريق صيدا - الغازية، جنوبي لبنان، فيما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الغارة قضت على عنصر في "حزب الله".

يأتي ذلك ضمن الخروقات التي تواصل إسرائيل ارتكابها لاتفاق وقف إطلاق النار، الموقع قبل نحو 5 أشهر.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الطيران الإسرائيلي استهدف سيارة على الطريق السريع صيدا - الغازية.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بمقتل مواطن جراء الغارة، دون الكشف عن هويته.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "هاجمت طائرة لسلاح الجو منطقة صيدا، وقضت على محمد جعفر عبد الله، أحد عناصر حزب الله".

وادعى الجيش، أن عبد الله، "تورط في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل، وكان مسؤولا عن نشر أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله في لبنان، وفي منطقة جنوب الليطاني (جنوب) على وجه الخصوص".

ولم يعلق "حزب الله" أو الحكومة اللبنانية على الفور على هذا الهجوم.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل 2760 خرقا له، ما خلّف 192 شهيداً و485 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية حتى الجمعة.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا لاتفاق وقف إطلاق النار، لتنفذ انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال رئيسية ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

المصدر : وكالات