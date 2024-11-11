"المقاومة الإسلامية في العراق": هاجمنا هدفَين حيويَين في شمال وجنوب الأراضي المحتلة بالطيران المسيّر

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، أنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأحد 10-11-2024، هدفاً حيوياً في شمال الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت استمرار "عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وفي بيان آخر، قالت إنه "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الأحد 10-11-2024، هدفاً حيوياً في جنوب الاراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر".