سفير إيران لدى روسيا: الرئيس الايراني سيزور روسيا في 17 كانون الثاني

أشار سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي إلى أن الرئيس مسعود بزشكيان سيزور روسيا في 17 كانون الثاني، معلناً أنه سيتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين من قبل بزشكيان وبوتين، وفقاً لما نقلته وكالة مهر للأنباء.

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