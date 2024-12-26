مسؤول أميركي: مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة أذربيجان

اعلن مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن هناك مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أصاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في قازاخستان أمس الأربعاء.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه إذا تبين أن المؤشرات دقيقة، فإنها ستؤكد على تهور روسيا في حربها ضد أوكرانيا.