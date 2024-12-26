اعلن مسؤول أميركي لـ "رويترز" إن هناك مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما أصاب طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية التي تحطمت في قازاخستان أمس الأربعاء.
وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه إذا تبين أن المؤشرات دقيقة، فإنها ستؤكد على تهور روسيا في حربها ضد أوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: مؤشرات أولية على أن نظاما روسيا مضادا للطائرات ربما ضرب طائرة أذربيجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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