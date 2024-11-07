"تسنيم": محكمة إيرانية أصدرت حكمًا ابتدائيًا بإعدام 4 متهمين بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

أفادت وكالة "تسنيم" الدّوليّة للأنباء، بأنّ العلاقات العامّة لمحكمة العدل في أذربيجان الغربيّة، قالت في بيان لها، في قضيّتَين منفصلتَين، أنّه تمّ اتهام 4 أشخاص بالتجسّس لصالح الكيان الصّهيوني، والتّعاون مع جهاز التّجسّس الإسرائيلي "الموساد".
وأشارت الوكالة نقلًا عن البيان، إلى أنّه "جرت ملاحقتهم بالتّعاون مع الجهات الأمنيّة والاستخباراتيّة، وتمّ النّظر في قضاياهم من قبل النّيابة العامّة ومحكمة الثّورة في مركز المحافظة. وبعد إصدار لوائح الاتهام، أُحيلت القضايا إلى محكمة الثورة في أروميه"، لافتةً إلى أنّه "شعبتَين من محكمة الثّورة حكمتا بعد النّظر في القضيّتَين، بإصدار حكم ابتدائي بالإعدام على 3 من المتّهمين في إحدى القضايا، وعلى متّهم واحد في القضية الأخرى".
وأوضح البيان، بحسب "تسنيم"، أنّ "3 من هؤلاء المتّهمين كانوا تحت إشراف ودعم جهاز التّجسّس الإسرائيلي في نقل معدّات لعمليّة اغتيال الشهيد فخري زاده إلى داخل البلاد، والمساعدة في إيصالها إلى موقع الاغتيال، كجزء من إحدى عمليّاتهم التّخريبيّة".
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