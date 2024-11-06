نتائج الانتخابات الرئاسية.. ترامب يتقدم على هاريس في عدد من الولايات

ابوظبي - سيف اليزيد - أفادت توقعات من مؤسسة إديسون ريسيرش بفوز الجمهوري دونالد ترامب في 15 ولاية في الانتخابات الرئاسية الأميركية حتى الآن بينما فازت الديمقراطية كامالا هاريس بسبع ولايات وواشنطن العاصمة.

لكن المنافسة لا تزال غير محسومة مع استبعاد الإعلان عن الولايات الحاسمة خلال ساعات أو حتى أيام.

تتماشى النتائج الأولية مع التوقعات، إذ من المتوقع أن تنحصر المنافسة في الولايات السبع المتأرجحة، وهي أريزونا وجورجيا وميشيجان ونيفادا ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

وأظهرت استطلاعات الرأي عشية يوم التصويت أن المتنافسين متقاربان في جميع الولايات السبع.

وبحلول الساعة 0230 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء، أغلقت صناديق الاقتراع في 41 ولاية وواشنطن العاصمة.

وحصل ترامب على 195 صوتا في المجمع الانتخابي مقابل 91 لهاريس، لكن لا يزال لدى كل منهما مسارات متعددة للفوز.

ويحتاج المرشح إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي في المجمل للفوز بالرئاسة.

وأشارت توقعات ديسيجن ديسك إلى فوز ترامب في ولاية نورث كارولينا.

وفي جورجيا، أفادت توقعات إديسون ريسيرش بأن ترامب حقق تقدما بحصوله على 52.3 بالمئة مقابل 47.1 بالمئة لهاريس مع فرز 77 بالمئة من الأصوات.