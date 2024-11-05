الأمريكيون حائرون

واجه الناخبون في أمريكا خيارًا صعبًا بين مرشحين عرضا مزاجين ورؤى مختلفة تمامًا لأكبر اقتصاد في العالم وقوة عسكرية مهيمنة. حيث اقتربت الحملة الرئاسية التي اتسمت بالاضطرابات والحقد من نهايتها في يوم الانتخابات حيث قرر الأمريكيون ما إذا كانوا سيعيدون دونالد ترمب إلى البيت الأبيض أو يرفعون كامالا هاريس إلى المكتب البيضاوي.

وفتحت صناديق الاقتراع في مختلف أنحاء البلاد وأدلى عشرات الملايين من الأمريكيين بأصواتهم بالفعل، بالتصويت عن طريق البريد والتصويت المبكر شخصيًا.

تعهدات المرشحين

وتستعد هاريس نائبة الرئيس الديمقراطية، لأن تكون أول رئيسة للولايات المتحدة إذا تم انتخابها. وقد وعدت بالعمل مع الحزبين لمعالجة المخاوف الاقتصادية وغيرها من القضايا دون الانحراف بشكل جذري عن المسار الذي حدده الرئيس جو بايدن. وتعهد ترمب الرئيس الجمهوري السابق، باستبدال آلاف العمال الفيدراليين بالموالين، وفرض تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء والأعداء على حد سواء، وتنظيم أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعرب المسؤولون الفيدراليون والولائيون والمحليون عن ثقتهم في نزاهة أنظمة الانتخابات في البلاد.

ومع ذلك، كانوا مستعدين للتعامل مع ما يقولون إنه مستوى غير مسبوق من التضليل الأجنبي فضلاً عن احتمال وقوع عنف جسدي أو هجمات إلكترونية.

تنشيط القواعد

وأمضى المرشحان الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا، الولاية الأكثر تنافساً. وكانا يحاولان تنشيط قواعدهما الانتخابية، فضلاً عن الأمريكيين الذين لا يزالون مترددين أو يتجادلون حول ما إذا كان ينبغي لهم التصويت أم لا.

ودخلت هاريس وترمب يوم الانتخابات بالتركيز على سبع ولايات متأرجحة، فاز ترمب بخمس منها في عام 2016 قبل أن يتحول إلى بايدن في عام 2020: «الجدار الأزرق» في بنسلفانيا وميشيجان وويسكونسن إضافة إلى أريزونا وجورجيا. كما كانت نيفادا وكارولينا الشمالية اللتان فاز بهما الديمقراطيون والجمهوريون على التوالي في آخر انتخابين متنافستين بشدة.

وأدى تقارب السباق وعدد الولايات المتنافسة إلى زيادة احتمال عدم معرفة الفائز ليلة الانتخابات مرة أخرى.

مدة الإعلان

وفي السباق الرئاسي لعام 2020، استغرق الأمر أربعة أيام لإعلان الفائز. وبغض النظر عن ذلك، ادعى ترمب أنه إذا خسر، فسيكون ذلك بسبب الاحتيال. كانت حملة هاريس تستعد لمحاولة إعلان النصر قبل معرفة الفائز ليلة الثلاثاء أو محاولة الطعن في النتيجة إذا فازت.

وقبل أربع سنوات أطلق ترمب جهدًا لقلب إرادة الناخبين، الذي انتهى بتمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكان يعتزم التصويت في ولاية فلوريدا التي اتخذها موطنًا له، ثم قضاء اليوم في منتجعه مار إيه لاغو قبل حفل في مركز مؤتمرات قريب. وصوتت هاريس بالفعل عبر البريد في ولاية كاليفورنيا التي تعيش فيها. وستقيم حفلًا في جامعة هوارد في واشنطن حيث تخرجت.

أرض جديدة

وإن الفوز من شأنه أن يتوج حملة عاصفة لا مثيل لها في تاريخ أمريكا.

وستكون هاريس البالغة من العمر 60 عامًا، أول امرأة سوداء وشخصية من أصل جنوب آسيوي تشغل منصب الرئيس. كما ستكون أول نائبة رئيس تفوز بالبيت الأبيض في 32 عامًا.

حيث صعدت هاريس إلى قمة قائمة الديمقراطيين قبل أقل من أربعة أشهر بعد أن أنهى بايدن الذي واجه ضغوطًا هائلة من حزبه بعد أداء كارثي في المناظرة، محاولته لإعادة انتخابه.

في المقابل سيكون ترمب، البالغ من العمر 78 عامًا، أكبر رئيس منتخب سنًا على الإطلاق. كما سيكون أول رئيس مهزوم منذ 132 عامًا يفوز بفترة ولاية أخرى في البيت الأبيض، وأول شخص مدان بجناية يتولى المنصب البيضاوي.

وبعد أن ترك واشنطن بعد أن تخلى عنها بعض الحلفاء بعد السادس من يناير، هزم ترمب منافسيه الأصغر سنًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري وعزز دعم حلفائه القدامى ومنتقديه القاسيين داخل حزبه. ونجا من محاولة اغتيال واحدة في تجمع حاشد في يوليو. وأحبط عملاء الخدمة السرية محاولة ثانية في سبتمبر.

أعداد كبيرة

وكان الناخبون في جميع أنحاء البلاد يقررون أيضًا آلاف السباقات الأخرى التي ستقرر كل شيء بدءًا من السيطرة على الكونجرس وحتى إجراءات التصويت على مستوى الولايات.

وصوت أكثر من 82 مليون شخص مبكرًا - وهو رقم أقل من الرقم القياسي المسجل خلال جائحة 2020، عندما شجع ترمب الجمهوريين على الالتزام بالتصويت في يوم الانتخابات. هذه المرة، حث ناخبيه على تأمين بطاقات الاقتراع الخاصة بهم مسبقًا وامتثلوا بأعداد كبيرة.

أبرز المستجدات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024:

التصويت مستمر:

بدأ التصويت في الساعات الأولى من اليوم بتوقيت بعض الولايات، ومن المتوقع أن يستمر حتى الساعات المتأخرة من الليل، حيث تغلق آخر مراكز الاقتراع في ألاسكا عند الساعة 1:00 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

المعركة الرئاسية:

يواجه الرئيس السابق دونالد ترمب (الجمهوري) نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس (الديمقراطية) في سباق شديد التنافس.

وتشير التوقعات إلى أن نتائج الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن ستكون حاسمة لتحديد الفائز.

الكونغرس أيضًا تحت المجهر:

هناك 11 مقعدًا حاسمًا في مجلس الشيوخ يمكن أن تقلب ميزان القوى لصالح الديمقراطيين أو الجمهوريين. وتشمل هذه المقاعد الولايات المتأرجحة مثل نيفادا وأريزونا وأوهايو

تحديات حول التأخير في النتائج:

من المتوقع أن تكون النتائج النهائية لبعض الولايات متأخرة بسبب حجم التصويت عبر البريد والتصويت المبكر