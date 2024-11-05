ترامب:  يوم حاسم في تاريخ أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» في اليوم الحاسم وفي الساعات الأخيرة من سباق الانتخابات الأميركية، وفي منشور قال ترامب: «اليوم هو يوم الانتخابات الرسمي، حيث يتوجه الملايين من الأميركيين إلى مراكز الاقتراع في لحظة تعتبر من الأكثر أهمية في تاريخ البلاد».

وأضاف: «يتزايد حماس الناخبين بشكل كبير، لأن الجميع يتطلع للمشاركة من أجل جعل أميركا عظيمة مرة أخرى».

وأضاف: «من المتوقع أن تكون الطوابير طويلة، لكن من المهم أن يبقى الجميع في أماكنهم حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم».

وأردف ترامب: «في المقابل، ترغب بعض الفئات المعارضة، مثل "الديمقراطيين الشيوعيين المتشددين"، في تثبيط الناخبين ودفعهم للعودة إلى منازلهم».

واختتم: «الاتحاد والالتزام في هذا اليوم قد يسهمان في تحقيق نصر كبير، ويضعان البلاد على مسار جديد».