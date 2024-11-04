ستة قتلى على الأقل جراء ثوران بركان في شرق إندونيسيا

كشف المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في ​إندونيسيا​، عن مقتل ستّة أشخاص على الأقل، جرّاء ثوران بركان "ليووتوبي لاكي-لاكي" (Lewotobi Laki Laki) في شرق إندونيسيا ليل الأحد- الإثنين.

ويقع البركان الّذي ثار مرارًا خلال اللّيل، في جزيرة فلوريس الّتي يقصدها السيّاح. ونفث البركان رمادًا وحممًا بركانيّةً نحو القرى المجاورة، الّتي أجبِر سكانها على الإخلاء.

وكانت قد رفعت الوكالة الوطنيّة لعلم البراكين التّأهّب إلى أعلى مستوياته، وحضّت السيّاح والسكان على عدم القيام بأي نشاط داخل دائرة نصف قطرها سبعة كيلومترات حول الفوهة.

مع الإشارة إلى أنّ إندونيسيا تقع على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ، حيث يتسبّب التقاء صفائح قاريّة بنشاط زلزالي وبركاني كبير. وتضمّ إندونيسيا نحو 130 بركانًا نشطًا.