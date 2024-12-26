شكرا لقرائتكم خبر عن ‫ وزير الزراعة الأردنى يتفقد مزرعة للخيول العربية الأصيلة بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردنى إحدى مزارع تربية الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية، حيث تفقد المزرعة التي تضم 150 فرسا من سلالات الخيول النقية من عائلات ( قدرة ، أكابر، صفصافة، مقاصد، وصفية).

وخلال الجولة التقى الوزير الأردني برئيس وأعضاء مجلس الجمعية التعاونية العامة المصرية للخيول، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الأردن ومصر في مجال تربية الخيول العربية الأصيلة، والتي تعد من أهم رموز التراث العربي.

كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والبحوث لتحسين السلالات، بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مشتركة مثل المعارض والمهرجانات التي تسلط الضوء على هذه السلالات المميزة.

من جانبه، أعرب مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين البلدين لتطوير قطاع الخيول العربية الأصيلة، خاصة في ظل ما تتمتع به الأردن من مكانة رائدة في هذا المجال.

وتمتلك مصر محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة ذات تاريخ عريق، فهي الأقدم على مستوى العالم، وهي واحدة من أكبر المحطات المصدرة للخيول في العالم، وهي الأولى في الشرق الأوسط، ومصر من حيث المساحة، والكفاءة البيطرية واحتوائها على سلالات عريقة من الخيول العربية الأصيلة الأم، وامتلاكها 5 أنسال من أهم 5 عائلات للخيول في مصر، منها الصقلان والكحيلان والهدبان والعبيان، والأخير هو أشهر وأجمل وأندر وأغلى أنواع الخيول في العالم مع الصقلاوي، ويرجع كل اسم لهذه الأنواع نسبة إلى القبائل العربية التي اشتهرت بهذه الخيول، وكانت هي مصدرها في العالم بمنطقة الجزيرة العربية، وذلك منذ نحو 4500 عام وانتقلت لمصر مع الفتح الإسلامي.

وتقع محطة الزهراء في منطقة عين شمس وأنشئت عام 1928، على مساحة 60 فدانا بهدف الحفاظ على الخيول المصرية، تابعة وزارة الزراعة وتشرف على أكثر من 18 ألف مزرعة خيول خاصة، تضم أكثر من 25 الف حصان من الخيول العربية الأصيلة، وتعتبر محطة الزهراء للخيل العربية الأصيلة هي جهة الاعتماد والتسجيل والترقيم للخيول في مصر.

كما تجدر الإشارة إلى إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان عن خلو مصر من جميع الامراض للفصيلة الخيلية وهى طاعون الخيل الأفريقي والرعام والزهرى وأنيميا الخيول المعدى والمؤثر على حركة تصدير الخيول ومشاركتها فى الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.



زيارة وزير الزراعة الأردنى للشرقية



وزير الزراعة الأردنى مع خيل الشرقية



الخيول فى الشرقية



وزير الزراعة الأردنى مع مزارع الخيول بالشرقية



زيارة وزير الزراعة الأردنى



جانب من تفقد الخيول