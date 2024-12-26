شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير مسلسل الكابتن لأكرم حسنى استعدادا لمنافسات رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أكرم حسنى انطلاق تصوير أحدث أعماله الدرامية، والذى تحمل اسم "الكابتن"، المقرر عرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2025.

ونشر أكرم حسني صورة لكلاكيت التصوير، عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بسم الله.. الكابتن، رمضان 2025".

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل معتز التوني، ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، والفنان القدير سامي مغاوري، وجاري الاتفاق على باقي فريق العمل، إنتاج كريم أبو ذكري.

يذكر ان أكرم حسني نافس خلال الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "بابا جه"، وشاركه بطولته، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين ومن تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي، إنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



الكابتن