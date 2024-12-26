شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. كمال الشناوى فى لقاء نادر: أنا معشوق النساء وهذه نصيحتى للشباب والان مع تفاصيل الخبر

تحل، اليوم الخميس، ذكرى ميلاد النجم كمال الشناوى، حيث إنه من مواليد 26 ديسمبر 1918، وفى لقاء نادر وجه الفنان كمال الشناوى رسالة للنجوم الشباب، حيث علق على تكرارهم لأدوارهم فى السينما وتواجدهم بصفة مستمرة حيث طلب من النجوم الشباب الاختفاء ما بين فترة وأخرى للحفاظ على النجومية.

وقال كمال الشناوى فى لقائه النادر إنه معشوق من النساء أكثر من كونه عاشق فهو عشق كثيرا، لكنه بكل تأكيد رومانسى وعانى الكثير من الحب وبكى وتألم بسبب قصص حب فى حياته، مؤكدا أن الله عز وجعل خلق فيه شيئا ما جعله معشوقا.

ولد محمد كمال الشناوي يوم 26 ديسمبر عام 1921 بالمنصورة ودرس بكلية التربية الفنية ثم عمل مدرسا لمادة التربية الفنية، وفي أواخر حقبة أربعينيات القرن العشرين قرر خوض مجال التمثيل، وكان أول أعماله هو فيلم غني حرب.

قدم كمال الشناوي العديد من الأدوار على مدار حياته والتي تنوعت من الخير للشر والدراما والكوميديا في أكثر من 272 فيلماً طوال حياته، ومن أبرز أفلامه، فيلم الأستاذة فاطمة مع فاتن حمامة وعبد الفتاح القصرى، فيلم حموات فاتنات مع إسماعيل ياسين وماري منيب، فيلم اللص والكلاب مع شادية ومحسن سرحان، بابا أمين وهو أول فيلم للمخرج يوسف شاهين مع فاتن حمامة وحسين الرياض وماري منيب، فيلم قليل البخت مع شادية وإسماعيل ياسين، فيلم الواد محروس بتاع الوزير مع عادل إمام، فيلم الكرنك مع سعاد حسنى ونور الشريف، وغيرهم من الأفلام التي تركت بصمة كبيرة في السينما المصرية و العالم العربي.

شارك أيضًا في بطولة عدد من المسلسلات التليفزيونية والإذاعية منها هند والدكتور نعمان، أولاد حضرة الناظر، العائلة والناس، لدواعي أمنية، آخر المشوار، الجانب الاخر من الشاطئ، و مسلسل إذاعي صراع مع الوهم مع فردوس عبد الحميد ،وابتسمت الدموع مع ماجدة الخطيب، ثورة شعب مع حمدي غيث، الكنز مع محمود حميدة وهالة صدقي.

توفي الفنان القدير كمال الشناوي في عام 2011 بسبب مضاعفات مرض السرطان.