شكرا لقرائتكم خبر عن نشر الوعى الطلابى بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تفتح لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعاتها الأسبوع القادم، قضية نشر الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية لنشر الوعي المجتمعي بها وتعريف الطلاب والطالبات بأهميتها في المجتمع المصري، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة الضبع.

ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع، المزمع عقده الإثنين القادم، حضور ممثلي الوزارات المعنية والجهات ذات الصله في مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وحسب جدول الأعمال، تواصل اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها يوم الاثنين القادم عوض الشكاوى الواردة إليها من المواطنين وتتعلق بحقوق الإنسان.

يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق ،والحريات ،والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.