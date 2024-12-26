شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 عناصر شديدى الخطورة فى مواجهات أمنية وإصابة ضابط.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بأسيوط وإصابة ضابط شرطة ، فى إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.

إستهدف قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة " بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عدد من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط) عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات وإصابة ضابط شرطة ، وضُبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت ( قرابة طن من المواد المخدرة "حشيش – بانجو – آيس" - عدد 270 ألف قرص مخدر لعقارات "الكبتاجون - التامول – الترامادول") بالإضافة إلى (79 قطعة سلاح نارى "رشاش جرينوف - 43 بندقية آلية وخرطوش - 34 فرد خرطوش" – طبنجة - عدد كبير من الطلقات)، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 150 مليون جنيه تقريباً".















































