شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تشدد على تسجيل المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المديريات التعليمية على أنه في ضوء حصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تسجيل أكبر عدد ممكن من المرشحين للعمل كرؤساء ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة للمشاركة في أعمال الامتحانات العامة للعام الدراسي 2024 / 2025 وفي ضوء ما تلاحظ من تدني نسب التسجيل للعاملين بالمدارس والادارات التعليمية ، يتم التنبيه على مديري المدارس ومسئولي الاحصاء بالمدارس ودواوين الادارات بسرعة تسجيل من تنطبق عليهم شروط الترشح لتحديث وتسجيل بيناتهم سواء بالمدارس المعنية أو ديوان الادارة والمديرية ، علما بأنه سيتم مساءلة المختصين وكل من ينطبق عليه الشروط ولم يقم بتحديث وتسجيل بياناته على الموقع ، وطبع استمارة الترشح وتقديمها.

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لفتح باب تسجيل استمارة التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2025، حيث من المقرر أن يتم إتاحة تسجيل بيانات طلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة خلال الأيام المقبلة، مشددة على أهمية تسجيل جميع الطلاب الراغبين فى أداء امتحانات الثانوية العامة 2024,2025، بياناتهم بعد إتاحة الموقع فى يناير المقبل.

ومن المقرر أن تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لطلاب الثانوية العامة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024، 2025، يناير النقبل ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لملء الاستمارة https://moe-register.emis.gov.eg بعد فتح باب التسجيل.

ويجب على الطلاب تجهيز مجموعة من الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة حيث يتم تسليمها مع الاستمارة الإلكترونية للثانوية العامة : الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة ( رسوم دخول الامتحان ) وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر و إيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيه باسم دعم وتنمية المشروعات.

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