"إير فرانس" قررت تعليق التحليق فوق منطقة البحر الأحمر احترازيًا

أعلنت شركة الخطوط الجوّيّة الفرنسيّة (إير فرانس)، "أنّها قرّرت، في إجراء احترازي، أن تُعلّق التّحليق فوق منطقة البحر الأحمر، حتّى إشعار آخر"، موضحةً أنّ هذا القرار اتُخذ عقب "رصد جسم مضيء على ارتفاع عالٍ" في السودان.
وأشارت في بيان، إلى أنّ خطّ سير بعض رحلاتها قد تغيّر، وأنّ بعض الطّائرات قد عادت أدراجها نحو المطارات الّتي أقلعت منها، مشدّدةً على أنّ سلامة عملائها وأطقمها "هي ضرورة مطلقة". ولفتت إلى أنّها تراقب باستمرار تطوّر الوضع الجيوسياسي في المناطق الّتي تخدمها طائراتها وتحلّق فوقها، "من أجل ضمان أعلى مستوى من السّلامة والأمن للرّحلات الجوّيّة".
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