الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط بجروح خطيرة في شمالي غزة

أقر الجيش الإسرائيلي، في بيان صدر عنه ظهر اليوم، بإصابة ضابط هندسة قتالية من الكتيبة 601، التابعة للواء المدرعات 401، بجروح خطيرة اليوم، الأحد، خلال اشتباكات شمال قطاع غزة.
وتتقدم آليات الجيش الإسرائيلي نحو مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال غزة وتطلق النار والقذائف بكثافة. ويستخدم الجيش الإسرائيلي حارة الدقعة ومنطقة الفاخورة ومحيط دوار أبو الجديان جنوب مشروع بيت لاهيا، كمنطقة عسكرية مغلقة من يحاول الدخول أو الخروج منها يستهدف ولا أحد يستطع انتشال المصابين أو القتلى.
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