غارات على حاريص وعيتا الجبل والخيام وتضرر مسجد شبعا جراء قصف إسرائيلي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات استهدفت بلدات حاريص، عيتا الجبل، الخيام وما بين بلدتَي صديقين ودير عامص". على صعيد متّصل، ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "ضررًا كبيرًا لحق بمسجد شبعا على طريق عين الجوز، جرّاء القصف الإسرائيلي الّذي أصاب البلدة فجرًا".

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