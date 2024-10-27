أكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على مركز لجمعية الرسالة للاسعاف الصحي - الدفاع المدني في بلدة عين بعال أدت إلى استشهاد ثلاثة مسعفين".
وأضافت "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 167 شهيدًا و يبلغ عدد الجرحى 275 جريحًا، في ما يشكل جريمة حرب متمادية من واجب المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ووضع حد لها".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: استشهاد 3 مسعفين في غارة العدو على مركز جمعية الرسالة في عين بعال ليرتفع عدد الشهداء المسعفين إلى 167 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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