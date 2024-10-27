قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: علينا أن ننجز مهمة التأكد من أن حزب الله لم يعد يهدد الشمال

ذكر قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، أنه "علينا أن ننجز مهمة التأكد من أن حزب الله لم يعد يهدد الشمال".

ويواصل حزب الله التصدي لمحاولات التوغل الإسرائيلية في جنوب لبنان تزامنا مع العدوان الجوي الإسرائيلي على لبنان.

في وقت سابق من اليوم، أقرّ الجيش الإسرائيلي، في بلاغ، بإصابة 27 عسكريا في معارك لبنان خلال ال24 ساعة الماضية، موضحًا أنه أُصيب 88 عسكريا إسرائيليا في معارك لبنان خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن "مقتل 22 جنديا وضابطا في الجيش الإسرائيلي بمعارك جنوب لبنان وغزة خلال الأسبوع الأخير".