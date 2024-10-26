شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاعات الانتخابات الأمريكية.. هاريس تحرز تقدمًا طفيفًا على ترامب والان نبدء بالتفاصيل



وحققت هاريس، تقدما بنسبة 48% مقابل 47% لترامب، في استطلاع أجرته ABC news.



وشهدت شعبية "هاريس" انتعاشًا في أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بها في الأسابيع القليلة الأولى من حملتها، حيث بنت تقدمًا بنحو أربع نقاط مئوية بحلول نهاية أغسطس .

وظلت الأرقام مستقرة نسبيا طوال شهر سبتمبر، حتى بعد المناظرة الوحيدة بين المرشحين في 10 سبتمبر، والتي شاهدها ما يقرب من 70 مليون شخص .

وفي الأيام القليلة الماضية، ضاقت الفجوة بينهما، كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني لتتبع استطلاعات الرأي أدناه، حيث توضح خطوط الاتجاه المتوسطات، بينما توضح النقاط نتائج استطلاعات الرأي الفردية لكل مرشح، بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي". الدمام - شريف احمد - حظيت المرشحة الديموقراطية، كامالا هاريس، بتقدم طفيف في استطلاعات على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، في متوسطات استطلاعات الرأي الوطنية منذ دخولها السباق في نهاية يوليو، ولا تزال متقدمة.وحققت هاريس، تقدما بنسبة 48% مقابل 47% لترامب، في استطلاع أجرته ABC news.وشهدت شعبية "هاريس" انتعاشًا في أرقام استطلاعات الرأي الخاصة بها في الأسابيع القليلة الأولى من حملتها، حيث بنت تقدمًا بنحو أربع نقاط مئوية بحلول نهاية أغسطسوظلت الأرقام مستقرة نسبيا طوال شهر سبتمبر، حتى بعد المناظرة الوحيدة بين المرشحين في 10 سبتمبر، والتي شاهدها ما يقرب من 70 مليون شخصوفي الأيام القليلة الماضية، ضاقت الفجوة بينهما، كما يمكنك أن ترى في الرسم البياني لتتبع استطلاعات الرأي أدناه، حيث توضح خطوط الاتجاه المتوسطات، بينما توضح النقاط نتائج استطلاعات الرأي الفردية لكل مرشح، بحسب ما ذكره موقع "بي بي سي".



نظام المجمع الانتخابي



في حين أن هذه الاستطلاعات الوطنية تشكل دليلاً مفيدًا حول مدى شعبية المرشح في جميع أنحاء البلاد ككل، إلا أنها ليست بالضرورة طريقة دقيقة للتنبؤ بنتيجة الانتخابات.

يرجع ذلك إلى أن الولايات المتحدة تستخدم نظام المجمع الانتخابي، حيث يتم منح كل ولاية عددًا من الأصوات يتوافق تقريبًا مع حجم سكانها. ويبلغ إجمالي عدد أصوات المجمع الانتخابي المتاحة للتنافس 538 صوتًا، لذا يتعين على المرشح أن يحصل على 270 صوتًا للفوز.

هناك 50 ولاية في الولايات المتحدة، ولكن لأن أغلبها يصوت دائمًا تقريبًا لنفس الحزب، فإن الواقع هو أن هناك عددًا قليلًا فقط من الولايات حيث يحظى كلا المرشحين بفرصة الفوز. هذه هي الأماكن التي سيتم فيها الفوز بالانتخابات أو خسارتها والمعروفة باسم الولايات المتأرجحة.