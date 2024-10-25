بوتين: الجيش الروسي طوّق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "الجيش الروسي طوّق القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك ويعمل حاليا على تضييق الخناق عليها وسحقها"، مشيرا الى أن " القيادة الأوكرانية تعطلت سيطرتها على قواتها في كورسك والذعر يتزايد بين أفرادها وفقا للأسرى".

ولفت إلى أن "قادة القوات المسلحة الأوكرانية يحاولون إخفاء الحقيقة عن عسكرييهم بأنهم محاصرون في كورسك لكن هذا لن يغير الوضع"، معتبرا أن "هنالك من يستسلم ضمن القوات الأوكرانية في كورسك والجيش الروسي يقبل الأسرى ويضمن لهم حياتهم وسلامتهم".

وعن الجيش الروسي الذي حاصر القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك، أكد أن "قواتنا تصرفت بجرأة وبطولة".