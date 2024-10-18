أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي مجدل سلم ورشاف. هذا، ووقعت إصابات جراء غارة إسرائيلية على بلدة القنطرة. وٲغار الطيران الحربي الاسرائيلي مستهدفاً بلدتي معروب وخربة سلم ومنطقة بئر السلاسل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات إسرائيلية على الجنوب شملت معروب ومجدل سلم ورشاف والقنطرة ووقوع إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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