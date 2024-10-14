"وول ستريت جورنال": طائرات بدون طيار حلقت لـ17 يوما فوق أكبر قاعدة عسكرية أميركية

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن "السلطات الأميركية تشعر بالقلق إزاء تحليق طائرات بدون طيار مجهولة فوق المواقع العسكرية في البلاد".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في كانون الاول 2023، ولمدة 17 يوما، بدأت طائرات بدون طيار مجهولة الهوية في التحليق فوق قاعدة "لانغلي" الجوية في فرجينيا بعد 45-60 دقيقة من غروب الشمس.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقد حلقت مسيرات يبلغ طولها حوالي 6 أمتار على ارتفاع حوالي ألف متر بسرعة تزيد عن 160 كيلومترا في الساعة، ثم اتجهت بعد ذلك نحو أكبر ميناء بحري في العالم، القاعدة البحرية في "نورفولك".

وألغت إدارة قاعدة "لانغلي" الجوية، وفق ما كتبت الصحيفة، الرحلات الجوية الليلية خوفا من احتمال اصطدامها بـ"سرب من الطائرات بدون طيار"، كما نقلت مقاتلات "إف-22" إلى قاعدة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن "المسؤولين يعتقدون أن الهواة لا يستطيعون قيادة الطائرات بدون طيار بسبب تعقيد العملية، فيما يشتبه البعض، في أن الطائرات بدون طيار قد أطلقتها موسكو أو بكين لاختبار رد فعل الجيش الأميركي"، لافتة إلى أنه "كان من المستحيل تقريبا تعقب هذه المسيرات على الرغم من الكم الهائل من الموارد المخصصة للقبض عليها".

وكشفت الصحيفة بأن "التقارير عن الطائرات بدون طيار وصلت إلى الرئيس جو بايدن، ما أدى إلى عقد اجتماعات لمدة أسبوعين في البيت الأبيض، انضم إليها مسؤولون من وزارات بما في ذلك وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووحدة الأجسام الطائرة المجهولة التابعة للبنتاغون بالإضافة إلى خبراء خارجيين. وقالت الصحيفة إنه "جرى وضع تفسيرات محتملة وكذلك أفكار حول كيفية الرد".