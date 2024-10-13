اليوم.. انطلاق أعمال مناقشة ميزانيات شركات الكهرباء للعام 2023-2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

تنطلق اليوم الأحد الجمعيات العمومية العادية لشركات الكهرباء والتابعة لمناقشة ميزانية العام المالي الجديد 2024/2025 وما تم تنفيذه وإنجازه من خطط ومشروعات مختلفة.

وأكد المصدر لمصراوي، أن جداول الجمعيات التي تم إقرارها من الشركة القابضة لكهرباء مصر سوف تبدأ الساعة العاشرة صباحًا بجمعية شركة المحطات المائية على أن تتبعها بعد ذلك شركات وسط وغرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.

ويوم الاثنين الموافق ستنعقد جمعيات شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء بالإضافة إلى شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء.

ويوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر أكتوبر الجاري ستنعقد جمعيات لثلاث شركات من شركات توزيع الكهرباء وهم: شركات مصر العليا وشركة مصر الوسطى وشركة جنوب القاهرة.

ويوم الأربعاء ستنعقد جمعيات شركات جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء والإسكندرية لتوزيع الكهرباء والبحيرة لتوزيع الكهرباء بالإضافة إلى انعقاد جمعية شركة الخدمات الطبية.

ويوم الخميس ستعقد جمعيات شركات شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والقناة لتوزيع الكهرباء.

وأشار المصدر إلى أنه لم يحدد بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، والتي يحضرهما وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وأعضاء من وزارات أخرى.