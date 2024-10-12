حجار: مستشفى مرجعيون أقفلت وليس لدينا مستوصف في المنطقة وليس هناك خطوط اتصال وانترنت

أكد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال، هيكتور حجار أن "مستشفى مرجعيون أقفلت وليس لدينا مستوصف في المنطقة وليس هناك خطوط اتصال وانترنت كما أن الآلات المصرفية لسحب الاموال غير متوفرة"، لافتا الى "اننا بادرنا في تأمين مضخات مياه".

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