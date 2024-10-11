اشارت شركة طيران الشرق الاوسط في بيان توضيحي، الى انه "نشرت إحدى وسائل الإعلام تصريحًا منسوبًا الى رئيس مجلس إدارة - مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية السيد محمد الحوت. يهم الشركة أن توضح أن السيد الحوت لم يدل بأي تصريح لأي وسيلة إعلامية بإستثتاء مداخلته عبر برنامج ”صار الوقت” على قناة MTV . لذلك اقتضى التوضيح".

كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران الشرق الاوسط: الحوت لم يدل باي تصريح لاي وسيلة إعلامية بإستثتاء مداخلته علىmtv لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.