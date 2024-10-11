النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على محيط بلدة القصر واطراف الهرمل وتمنين الفوقا

افاد مراسل "النشرة" في البقاعن بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة شمال قضاء الهرمل محيط بلدة القصر الحدودية مع سوريا، كما شن غارة على اطراف الهرمل.

ولفت الى شن غارة ع تمنين الفوقا، من دون وقوع اصابات.