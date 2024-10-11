افاد مراسل "النشرة" في البقاعن بان الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة شمال قضاء الهرمل محيط بلدة القصر الحدودية مع سوريا، كما شن غارة على اطراف الهرمل.
ولفت الى شن غارة ع تمنين الفوقا، من دون وقوع اصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي الاسرائيلي شن غارة على محيط بلدة القصر واطراف الهرمل وتمنين الفوقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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