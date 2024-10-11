غارة عنيفة في الناقورة بالقرب من مقر اليونيفيل وغارات على عدد من مناطق الجنوب

شن الطيران المعادي غارة عنيفة استهدفت بلدة الناقورة بالقرب من مقر اليونيفيل. ولفت مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي المعادي شن غارات جوية استهدفت بلدات: شقرا، بيت ليف، عنقون، بيت ليف، شقرا، معروب، الناقورة، دير قانون النهر، الشعيتية وبرج قلاويه. واستهدفت مدفعية العدو الناقورة واللبونة والخيام وعلما آلشعب بالقذائف الثقيلةً.

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