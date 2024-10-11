فوج إطفاء بيروت يُهمد الحريق في النويري وإخلاء السكان من الطوابق العليا عبر السلم الآلي

عمل فوج إطفاء بيروت على إهماد الحريق الناتج عن غارة استهدفت مبنى سكني في منطقة النويري. كما وتعمل عناصر الفوج على إخلاء السكان من الطوابق العليا عبر استعمال السلم الآلي.

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