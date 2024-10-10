ميقاتي عرض مع بوحبيب الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي وبحث مع زواره الاوضاع العامة

عرض رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب آخر الاتصالات الديبلوماسية لوقف العدوان الاسرائيلي. في سياق اخر، اجتمع ميقاتي مع وزير السياحة وليد نصار وبحث معه في المستجدات والتطورات الراهنة. كما بحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا في المستجدات والتنسيق بين الحكومة ومؤسسات الامم المتحدة والجهود الخدماتية والإنسانية والصحية لمساعدة النازحين. واستقبل ميقاتي محافظ بيروت القاضي مروان عبود الذي قال بعد اللقاء: "اطلعت ميقاتي على ما تقوم به محافظة بيروت وغرفة العمليات لناحية التعامل مع الازمة وخطة إزالة المخالفات الموجودة على الشوارع والحفاظ على النظافة العامة، لا سيما بالنسبة لوجوب رفع النفايات في أسرع وقت ممكن قبل بدء فصل الشتاء، خوفا من انسداد المجاري نتيجة تراكم النفايات، علما أنه كنا عملنا على فتح المجاري في وقت سابق".

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