وزير المالية اصدر قرارا بصرف تعويض موقت ومساعدة مالية لجميع العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراراً بـ"صرف تعويض مؤقت ومساعدة مالية لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بناءً على المرسوم رقم 14033 تاريخ30/9/2024".

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